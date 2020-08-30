В МВД Беларуси рассказали, что женщина укусила силовика за бедро при задержании в троллейбусе

Старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси Александр Марченко прокомментировал случай задержания двух человек в минском троллейбусе. По его словам, во время "неповиновения" женщина укусила одного из силовиков за бедро.

В Минске 29 августа силовики при задержании выталкивали мужчину и женщину из троллейбуса №22. В эфире белорусского телеканала СТВ 30 августа представитель МВД заявил, что при задержании женщина укусила одного из силовиков за бедро.

На кадрах видео запечатлен момент задержания. Силовики выносили из салона автобуса мужчину и женщину за руки и ноги. При этом слышны крики задержанных и пассажиров.

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Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

"Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий", – сказал старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси Александр Марченко.

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Видео: CTVBY / YouTube

По его словам, задержанные находятся в "центре изоляции правонарушителей".

На сегодняшних акциях протеста в Беларуси задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.