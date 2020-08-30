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В Минске начались первые стычки силовиков и протестующих

В Минске правоохранители в штатском начали задерживать участников протестных маршей.

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В Минске продолжаются протестные акции
В Минске продолжаются протестные акции
Фото: tut.by

В Минске, где проходит протестный марш, силовики попытались задержать нескольких протестующих, началась потасовка. Об этом в Telegram сообщает TUT.BY.

По данным журналистов, напротив здания КГБ в Минске остановился микроавтобус. Люди в штатском попытались задержать нескольких мужчин и произошла потасовка. Протестующие пытались помешать задержанию, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!".

TUT.BY также опубликовал видео инцидента.

В Минске и по всей Беларуси 30 августа планируется проведение протестного марша мира и независимости. В столице страны митинг запланирован на 14.00, протестующие будут собираться на площади Независимости. Организаторы митингов предлагают митингующим брать с собой цветы и креативные рукотворные подарки для президента страны Александра Лукашенко, у которого 30 августа день рождения. В остальных городах Беларуси протесты тоже начнутся в 14.00, людей призывают выходить на центральные площади.

В столицу силовики уже стянули военную техникуу площади Независимости, где находится Дом правительства Беларуси, стоят автозаки, водомет и машины с рулонами колючей проволоки. Сама площадь перекрыта ограждениями, возле них стоят люди в форме.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Теги: Беларусь, Минск, задержание, силовики, протесты в Беларуси
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