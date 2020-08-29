За прошедшие сутки в Беларуси задержали более 30 человек – МВД

В министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что задержанных участников акций протеста подозревают в административных правонарушениях.

В течение пятницы, 28 августа, в Беларуси были задержаны 32 человек за участие в несанкционированных митингах. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

"Зафиксировано 42 очага политической активности граждан. Мероприятия в поддержку мира, безопасности и спокойствия (речь идет об организованных властями страны акциях в поддержку действующего президента Александра Лукашенко. – "ГОРДОН") состоялись во всех регионах страны. Что касается протестных акций, то они были немноголюдны. Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека", – написала она.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.