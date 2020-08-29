Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что уже поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Путин: Мы исходим из того, что выборы состоялись Фото: EPA

Россия признает прошедшие в Беларуси президентские выборы легитимными. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу признал их легитимность, и как вы знаете, я поздравил Александра Лукашенко с победой на этих выборах", – сказал он.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.