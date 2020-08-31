Лукашенко стал неадекватным, этим пользуется Путин – Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин не исключает, что президент РФ Владимир Путин воспользуется протестами в Беларуси, чтобы увеличить там пророссийскую оппозицию президенту Александру Лукашенко.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко стал неадекватным. Такое мнение 30 августа в эфире телеканала "Украина 24" выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы же видим, что он потерял адекватность – то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область... Россия на этом играет, [президент РФ Владимир] Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко", – сказал он.

По словам украинского дипломата, Путин давно "слил" Лукашенко, для главы Кремля тот уже "спекся".

"Но Путин сейчас будет пытаться ставить пророссийскую часть оппозиции, и я думаю, что, к сожалению, России там будет в ближайшее время больше. Правоохранители скрытые есть, советники есть. Но сейчас для Путина линия – использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой", – объяснил Климкин.

Он считает, что Путин запретил Лукашенко общаться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лукашенко и Путин 30 августа созвонились пятый раз за месяц.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.