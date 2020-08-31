Латвия объявила Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников персонами нон грата

В список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, включены представители аппарата и администрации президента Беларуси, члены ЦИК, чиновники министерства внутренних дел и министерства юстиции, генеральной прокуратуры Беларуси, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, комитета государственного аудита и горисполкома белорусской столицы.

Министерство иностранных дел Латвии по согласованию с коллегами из Эстонии и Литвы приняло решение внести 30 белорусских чиновников в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет будет действовать неопределенный период времени.

В список включены представители аппарата и администрации президента Беларуси, члены ЦИК, чиновники министерства внутренних дел и министерства юстиции, генеральной прокуратуры Беларуси, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, комитета государственного аудита и горисполкома белорусской столицы.

В числе лиц, объявленных в странах Балтии персонами нон грата – президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Эти люди своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Беларуси 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов", – говорится в сообщении МИД Латвии.

Глава ведомства Эдгарс Ринкевичс призвал Европейский союз "незамедлительно принять аналогичные решения".

Список лиц, в отношении которых Латвия ввела санкции:

Александр Лукашенко Виктор Лукашенко Игорь Сергеенко Максим Рыженков Ольга Чуприс Дмитрий Крутой Геннадий Богдан Лидия Ермошина Вадим Ипатов Елена Дмухайло Светлана Кацубо Игорь Плышкевский Олег Слижевский Ирина Челиковека Валерий Вакульчик Иван Тертель Иван Носкевич Александр Конюк Юрий Караев Геннадий Казакевич Александр Барсуков Сергей Хоменко Юрий Назаренко Роман Мельник Иван Кубраков Олег Шаблико Андрей Равков Алексей Волков Сергей Аземша Андрей Смаль

Сегодня санкции в том числе против Лукашенко анонсировал президент Литвы Гитанас Науседа.

27 августа санкции против белорусских чиновников ввела Эстония, они вводятся скоординированно с Латвией и Литвой.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Украина примет решение о санкциях против Беларуси, когда ограничения введет ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Лукашенко пригрозил ответом странам, которые ввели санкции против Беларуси.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.