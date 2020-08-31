Лукашенко заявил о работе на третьим вариантом конституции Беларуси

17 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые выборы в республике возможны после принятия новой конституции страны. 31 августа он сообщил о подготовке уже третьего варианты главного закона.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас идет работа уже над третьим вариантов конституции Беларуси. Об том он сообщил во время встречи с председателем Верховного Суда республики Валентином Сукало, говорится на сайте белорусского президента.

Также Лукашенко предложил Сукало подключиться к работе над новой конституцией.

"Я думаю, в новой конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение – распишитесь за это предложение", – отметил он.

17 августа Лукашенко заявил, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции страны.

"Нам надо принять новую конституцию. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, если вы хотите, провести выборы – и парламента, и президента, и новых органов власти", – сказал Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.