В Киеве возле посольства Беларуси сожгли портрет с Лукашенко и Путиным

Акция, которая проводилась возле посольства Беларуси в Киеве, называлась "День рождения диктатора" и была связана с выборами президента, которые, по официальным данным, снова выиграл Александр Лукашенко.

30 августа возле посольства Беларуси в Киеве участники акции протеста против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко сожгли фотографию с его изображением. Об этом информирует "Цензор. НЕТ".

На фотографии, которую сожгли протестующие, присутствовал также президент России Владимир Путин. Вместе с портретами сожгли флаг РФ.

Издание отмечает, что акция носила название "День рождения диктатора". 30 августа Лукашенко отмечает 66-летие.

Протестовавшие под посольством отмечали, что "последние события в Беларуси сорвали маску с Лукашенко и показали, что на самом деле представляет собой его режим, который держится на дубинках омоновцев и непосредственной поддержке режима Путина".

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Видео: Цензор.НЕТ / YouTube

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.