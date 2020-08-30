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"Европе нужен новый план для Беларуси и Восточной Европы". Яценюк написал статью для Financial Times

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал западных партнеров создать совместную миссию по защите свободы и демократии в Восточной Европе. Он высказал мнение, что Запад должен "протянуть руку" своим восточным соседям.

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Яценюк: События в Беларуси и вероятность того, что страна может попасть под влияние России, требуют действий со стороны Запада и Украины
Яценюк: События в Беларуси и вероятность того, что страна может попасть под влияние России, требуют действий со стороны Запада и Украины
Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

События в Беларуси вызывают чувство солидарности во всем мире. Срочно необходима новая всеобъемлющая западная стратегия в отношении востока Европы и тех стран, которые не защищены членством в Евросоюзе и НАТО. Такое мнение в своей статье для Financial Times высказал бывший премьер-министр Украины, глава Киевского форума Арсений Яценюк.

Он отметил, что в настоящее время формула, которую Запад использует при обращении с Восточной Европой, включает в себя понятие поддержания определенной "социальной дистанции" – "каким бы сложным политическим названием это дистанцирование на самом деле не было, будь то "соглашение об ассоциации с ЕС" или "восточное партнерство".

Яценюк подчеркнул, что с конца 1980-х годов в этом регионе происходило возрождение национальной идентичности, "преодолевшее постколониальное наследие"; росло осознание гражданских свобод и были созданы институты для их поддержания.

Бывший украинский премьер считает, что, в отличие от Запада, Россия имеет комплексное видение восточноевропейского региона и его важности – в Молдове, Украине или Беларуси Москва стремится установить эффективный контроль и создать там новые плацдармы, чтобы расширить свое влияние на запад. По мнению Яценюка, так российский президент Владимир Путин видит путь к воссозданию Советского Союза, чего он так желает.

События в Беларуси и вероятность того, что страна может попасть под влияние России на неопределенное время, требуют действий со стороны Запада и Украины. "Пора действовать, не медлить", – считает Яценюк. Он призвал страны Запада не относиться к своим ближайшим европейским соседям как к части дружеского, "но экзотического" Восточного партнерства. "Вместо этого замените подход "протянутой руки" подходом "протянуть руку", – подчеркнул бывший украинский премьер.

По его словам, на практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине "четкие сигналы" о том, что членство в ЕС и НАТО достижимо.

По мнению Яценюка, Западной Европе следует отказаться от любых иллюзий относительно возможной перезагрузки российских отношений. Что касается Украины, то ей нужно отказаться от иллюзий, что возможен мир на Донбассе в то время, как Крым остается под российской оккупацией.

Экс-премьер призвал украинское правительство и его западных партнеров созвать встречу на высоком уровне, чтобы предложить новый подход к разрешению замороженных конфликтов в регионе.

Он также предложил партнерам Украины создать совместную миссию по защите свободы и демократии на востоке Европы. Руководящей целью миссии должно быть создание единого видения того, как лучше всего продолжать исторические процессы объединения Европы и освобождения от угроз авторитаризма, внешней агрессии и игнорирования человеческих и национальных свобод, добавил Яценюк.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.

Теги: Россия, Арсений Яценюк, Крым, Беларусь, Грузия, Молдова, Донбасс, Восточное партнерство, Соглашение об ассоциации, Financial Times, протесты в Беларуси
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