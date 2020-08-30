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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин о предложении Фокина дать особый статус Донбассу: Логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Эту идею раскритиковал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Климкин: Следующим шагом будет особый статус для других регионов
Климкин: Следующим шагом будет особый статус для других регионов
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина дать особый статус всему Донбассу началом федерализации Украины.

"Слова Фокина об особом статусе для всего Донбасса, включая контролируемый нами, не выдерживают критики ни политически, ни морально. Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – написал Климкин в своем Twitter.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

После саммита лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии – в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса "на постоянной основе". Зеленский сказал, что действующий закон об особом статусе Донбасса нужно продлить на год. Он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины.

Теги: федерализация, Донбасс, Витольд Фокин, Павел Климкин, особый статус Донбасса, минские переговоры, война на Донбассе
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