Климкин о предложении Фокина дать особый статус Донбассу: Логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Эту идею раскритиковал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольда Фокина дать особый статус всему Донбассу началом федерализации Украины.

"Слова Фокина об особом статусе для всего Донбасса, включая контролируемый нами, не выдерживают критики ни политически, ни морально. Это логика Кремля, колонизация РФ всего Донбасса и начало федерализации Украины. Следующим шагом будет особый статус для других регионов", – написал Климкин в своем Twitter.

Слова Фокіна про особливий статус для всього Донбасу, включаючи контрольований нами, не витримують критики ані політично, ані морально. Це логіка Кремля, колонізація РФ всього Донбасу та початок федералізації України. Наступним кроком буде особливий статус для інших регіонів. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 30, 2020

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). Парламент уже несколько раз продлевал его действие, предыдущий раз – до 31 декабря 2019 года. 18 декабря Зеленский подписал закон о продлении особого статуса до 31 декабря 2020 года.

В ст. 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

После саммита лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии – в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус Донбасса "на постоянной основе". Зеленский сказал, что действующий закон об особом статусе Донбасса нужно продлить на год. Он подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины.