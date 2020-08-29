"Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства". Посольство США сделало заявление к годовщине Иловайской трагедии

Санкции США против России будут продолжаться до выполнения ею своих обязательств в рамках Минских договоренностей, сообщили в посольстве США в Украине.

В посольстве США в Украине к годовщине Иловайской трагедии призвали Россию вывести свои силы с Донбасса. Соответствующее заявление опубликовано 28 августа на странице дипломатического учреждения в Twitter.

"Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад, на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства – вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанной границей Украины", – заявило посольство.

В дипучреждении добавили, что санкции США против России за ее агрессию на Донбассе будут продолжаться, пока РФ полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении. Затем боевики и российские военные заявили, что готовы выпустить украинцев, 30 августа был создан коридор, но российская сторона нарушила договоренности: когда украинские военные организованными колоннами начали движение из города, их обстреляли.

Следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.

14 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины обнародовала результаты расследования Иловайской трагедии. По данным следствия, к ней привели прямое вторжение вооруженных сил России 23–24 августа 2014 года и дальнейшее совершение военных преступлений российской армией.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Британские исследователи создали интерактивную видеоплатформу, доказывающую участие российской военной техники в боях за Иловайск.