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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса

Если украинская сторона в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предложит на минских переговорах проведение всеобщей амнистии, российская сторона и ОРДЛО, возможно, пойдут на компромисс и откажутся требовать от Украины изменить свою Конституцию ради особого статуса для Донбасса. Такое мнение высказал заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин.

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Фокин: Чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция нужно объявить всеобщую амнистию
Фокин: Чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию
Фото: strana.ua

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

Фокин подчеркнул, что намерен посетить ту часть Донбасса, которая подконтрольна Украине.

"Хочу своими глазами увидеть людей, узнать, чем они дышат, какой они видят вариант бесконфликтно разойтись в этой ситуации. [Глава украинской делегации Леонид] Кравчук сказал, что большинство жителей Донбасса не хотят вернуться в Украину. Я не знаю, на какие данные он опирается", – подчеркнул экс-премьер.

Фокин сказал, что пока не готов вести переговоры с главарями ОРДЛО, однако "если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады, за мной дело не станет".

"Российская сторона требует, чтобы особый статус Донбасса нашел отражение в Конституции. Полагаю, что запрос чрезмерный. Они не должны настаивать на этом. Конституция – не проходной двор, менять ее по каждому поводу нецелесообразно... Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", – добавил член украинской делегации.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Фокина первым заместителем Кравчука в делегации Украины на переговорах в Минске.

Фокин был первым премьер-министром независимой Украины, возглавлял правительство в 1990–1992 годах.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, Украина, Конституция, амнистия, Донбасс, Витольд Фокин, особый статус Донбасса, минские переговоры, ОРДЛО
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