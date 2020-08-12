Кравчук предлагает заменить формулировку "особый статус Донбасса"

Формулировка "особый режим административного управления" вместо "особый статус Донбасса" соответствовала бы законам Украины, считает глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире канала "Дом" 12 августа заявил, что формулировку "особый статус Донбасса" нужно изменить, чтобы она соответствовала законодательству Украины.

"Сейчас говорится, что надо особый статус. Так по крайней мере сформулировано в документах в рамках минской трехсторонней группы. Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" ввести другие понятия. И закон Украины, который готовится и уже готов, касающийся войны на Донбассе и мира на Донбассе... Мы просим понять нас и [ввести] формулировку "особый режим административного управления". Это соответствует реформам, которые проводятся по местному самоуправлению в Украине и нашим законам. А если ставится задача ввести это все в Конституцию еще, как это иногда звучит со стороны России, то это сейчас нереально. Мы не найдем столько голосов, чтобы проголосовали за эту позицию. Надо искать такую позицию, которая соответствует интересам, но не ставит Украину в положение невыполнения", – сказал Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука.