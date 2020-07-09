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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия требовала вычеркнуть из преамбулы закона об особом статусе Донбасса упоминание о переселенцах – Казанский

Российская сторона в трехсторонней контактной группе заявила, что 1,5 млн вынужденных переселенцев из ОРДЛО – "это несущественный вопрос", заявил журналист Денис Казанский, который участвует в работе ТКГ.

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Казанский участвует в переговорах ТКГ с начала июня
Казанский участвует в переговорах ТКГ с начала июня
Фото: Oleh Sambir / Facebook

В ходе обсуждения закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях" (так называемый закон об особом статусе Донбассе) в трехсторонней контактной группе не удалось договориться даже по преамбуле документа. Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, который принимает участие в работе ТКГ в качестве представителя ОРДЛО.

"В ходе обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в очередной раз не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, не говоря уже о других принципиальных статьях, по которым вряд ли возможно в принципе договориться. Например, что касается территории ОРДЛО. На заседании снова поднимался вопрос Дебальцево и захваченных у Украины в нарушение Минска 1700 км². Российские боевики, разумеется, возвращать их отказываются. Как в таких условиях можно говорить о выполнении Минских соглашений, не ясно", – написал он.

По словам Казанского, из преамбулы закона российская сторона требовала вычеркнуть упоминание о возвращении и реинтеграции переселенцев.

"То есть РФ и ее боевики практически прямым текстом требуют вычеркнуть 1,5 млн выехавших людей. И понятно почему. Они боятся самого факта нашего существования, ведь мы портим их пропагандистскую картинку. Они боятся возвращения проукраински настроенного населения, которое с самого начала не признавало никаких "ЛДНР". Кроме того, они пользуются нашим захваченным имуществом, которое очень не хотят возвращать. Само собой, мы с этим никогда не согласимся. И я для того и принимаю участие в этих переговорах, чтобы звучал голос тех людей, которых россияне и боевики так ненавидят. Когда же я указал, что вычеркнуть переселенцев не удастся и для нас это принципиальный момент, представитель ОРДЛО от РФ Родион Мирошник заявил, что 1,5 млн человек – "это несущественный вопрос", и их следует убрать из преамбулы, чтобы не было лишнего текста. Вот такое отношение к жителям Донбасса у его "защитников", – заявил журналист.

Он добавил, что после нескольких заседаний ТКГ "уже очевидно, что всячески тормозит и заводит в тупик этот процесс именно российская сторона".

"Практически все предложения, которые выдвигает Украина, Россией и ее сателлитами не принимаются и блокируются. Преамбула закона об особом статусе – яркий тому пример. Как может убедиться каждый, в ней нет каких-либо острых и принципиальных тезисов. Это абзац текста с общим лейтмотивом "за все хорошее". Но даже такой текст россияне блокируют, требуя не упоминать переселенцев", – заключил он.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3174391159307041

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В заседании ТКГ 9 июня впервые принимали участие переселенцы. ОРДО представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш (в 2014 году переехали в Киев); ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от ОРЛО заявлен врач Константин Либстер.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что провел собеседования уже с 60 людьми, которые могут представлять ОРДЛО на минской переговорной площадке.

Теги: Россия, переговоры, агрессия, Денис Казанский, особый статус Донбасса, ДНР, контактная группа, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР, Константин Либстер, Вадим Горан
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