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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пономарев: Если Украина пойдет на компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно

Москва готова идти на "замороженный конфликт" на Донбассе, но не заинтересована в этом и готова к компромиссам, такое мнение высказал бывший депутат Государственной думы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

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Пономарев: Путин видит, что Зеленский не в полном объеме контролирует ситуацию, российский президент такую слабость не уважает
Пономарев: Путин видит, что Зеленский не в полном объеме контролирует ситуацию, российский президент такую слабость не уважает
Фото: Ілля Пономарьов / Facebook

В вопросе разрешения военного конфликта на Донбассе Москва заняла выжидательную позицию. Такое мнение в интервью изданию "Обозреватель" высказал бывший депутат Государственной думы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Кремль считает, что время работает скорее на него, чем на [президента Украины Владимира] Зеленского. У Зеленского падает рейтинг, усиливается оппозиция, причем в значительной степени солидарными усилиями всех его противников. Тем самым Кремль говорит: "Либо вы смягчите позицию сами, либо мы и без вас добьемся всего, чего хотим". Вот их установка. И если в начале этого года [президент РФ Владимир] Путин, напротив, торопился, потому что хотел зазвать всех международных лидеров 9 мая в Москву и на фоне успешных переговоров с Украиной договориться о снятии санкций, то теперь все наоборот. Лидеров не будет, санкции уже продлены – а значит, можно спокойно, не торопясь, давить на Украину, чем там, собственно, и занимаются. Поэтому они и стоят на более жесткой позиции, чем раньше", – считает Пономарев.

По его мнению, по Донбассу стратегия Кремля поменялась.

"Парад Победы Путин разменял на поправки в Конституцию. Он направил его эффект не на международную аудиторию, а на сугубо внутрироссийскую, чтобы собрать побольше голосов на референдуме по поправкам. Поэтому дедлайн для завершения переговоров по Украине исчез, а встречи в Берлине закончились ничем. Москва заняла точку зрения, что теперь пусть Украина беспокоится и торопится, а мы займем выжидательную позицию", – подчеркнул бизнесмен.

Он высказал мнение, что войну сейчас хотят закончить обе стороны – и Украина, и Россия. При этом в обеих странах есть силы, которые этого не хотят и для которых война является смыслом и источником существования.

"В России эти силы задавить легче, хоть они и пытаются торпедировать мирный процесс, но Путин все-таки может призвать своих миньонов к порядку. В Украине сложнее, что, собственно, очень сильно тормозит процесс. Путин видит, что Зеленский не в полном объеме контролирует ситуацию. Российский президент такую слабость не уважает, и договариваться, когда твой партнер не вполне в состоянии "ответить за базар" – это для Кремля является странным... Зеленский пришел к власти, получив огромный мандат доверия: 70%, монобольшинство и так далее. И что, в такой ситуации он не может единолично принимать решения? Понятно, что для Путина это выглядит крайне странным. Я могу сказать, что даже для меня это выглядит несколько странным. То есть в каких-то вопросах можно быть и пожестче", – добавил Пономарев.

Отвечая на вопрос журналиста, как долго может длиться война на Донбассе, бывший депутат подчеркнул, что путинская Россия может сколько угодно содержать оккупированные территории, однако в Кремле все же устали от санкций.

"Да, игнорировать санкции можно, они не смертельны, в России много внутренних ресурсов, но решить проблему все-таки хотелось бы. Так что, если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно. Москва готова идти на "замороженный конфликт", но не заинтересована в этом и готова к размену", – считает Пономарев.

Ключевыми спорными вопросам в переговорах с РФ он назвал русский язык, особый статус Донбасса и амнистию.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Донбасс, Илья Пономарев, переговоры, особый статус Донбасса, Владимир Зеленский, война на Донбассе
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