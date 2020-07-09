Особый статус или децентрализация. Козак допустил, что децентрализация можеть быть "радикальной и привлекательной" для Донбасса

Украинская сторона должна "предъявить" проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации, заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе, в интервью ТАСС заявил, что российская сторона просила украинскую делегацию представить к очередному раунду переговоров в Минске проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации.

Он напомнил, что вице-премьер Украины и первый заместитель руководителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников говорил, что особый статус Донбассу не нужен и в этом вопросе Донбасс "может воспользоваться плодами проводимой в стране децентрализации".

По словам Козака, для начала нужно "предъявить документ об этой реформе, а не держать его в качестве тайны за семью печатями". Он допустил, что децентрализация будет "настолько радикальной и привлекательной", что сам Донбасс захочет жить в новом правовом поле.

Он подчеркнул, что без поправок, которые предполагается внести в Конституцию Украины в части децентрализации, невозможно обсуждать находящиеся на столе переговоров в контактной группе проекты законов об особом статусе.

Козак обвинил украинскую сторону в бездействии и высказал мнение, что законы украинской политики – "демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.