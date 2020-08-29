Боевики не пропускают миссию ОБСЕ на оккупированные территории Донбасса – штаб ООС

Автомобили патрулей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ делают попытки пересечения линии разграничения на Донбассе, их возвращают на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщил офицер Госпогранслужбы Украины Игорь Лизогуб, видео опубликовано в Facebook штаба ООС 29 августа.
По его словам, представителей ОБСЕ не пропускают на оккупированные территории, мотивируя это карантинными мерами.
"Пропуск через линию разграничения в районе ООС осуществляется через три контрольные пункта въезда и выезда, открытые по решению командования ООС. Это КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое", – отметил Лизогуб.
Пропуск на КПВВ "Станица Луганская" осуществляется ежедневно, через КПВВ "Новотроицкое" оккупационные власти осуществляют пропуск в определенные дни, через КПВВ "Маринка" движение полностью заблокировано.
10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". Однако, по данным украинским пограничников, боевики регулярно блокируют работу пропускных пунктов и препятствуют перемещению граждан.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. Ее мандат действителен до 31 марта 2021 года.