Путин и Лукашенко договорились о встрече

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен посетить Москву и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко могут встретиться в Москве Фото: ЕРА

В ходе сегодняшнего телефонного разговора президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о встрече. Об этом сообщают пресс-службы обоих президентов.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", – говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба Лукашенко также пишет, что собеседники договорились о личной встрече в ближайшее время.

"Она, в частности, состоится во время визита Александра Лукашенко в Москву", – отмечается в сообщении пресс-службы.

За последний месяц сегодняшний разговор – уже как минимум пятый разговор глав России и Беларуси. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике.

29 августа Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах и заявил, что признает его легитимность.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.