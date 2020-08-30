В Минске заметили людей с российскими и георгиевскими флагами

30 августа в Минске состоится протестный марш мира и независимости. В городе в этот день заметили автомобили с российскими номерами, приехавшие на них люди носят с собой российские и георгиевские флаги.

В центре Минска возле площади Победы заметили автомобили с российскими номерами. Соответствующие фотографии опубликовал "Белсат" в Telegram.

Позже "Белсат" показал фото людей, которые приехали на автомобиле с российскими номерами – они стояли в центре города с российскими и георгиевскими флагами.

В Минске и по всей Беларуси 30 августа планируется проведение протестного марша мира и независимости. В столице страны митинг запланирован на 14.00, протестующие будут собираться на площади Независимости. Организаторы митингов предлагают митингующим брать с собой цветы и креативные рукотворные подарки для президента страны Александра Лукашенко, у которого 30 августа день рождения. В остальных городах Беларуси протесты тоже начнутся в 14.00, людей призывают выходить на центральные площади.

В столицу силовики уже стянули военную технику, у площади Независимости, где находится Дом правительства Беларуси, стоят автозаки, водомет и машины с рулонами колючей проволоки. Сама площадь перекрыта ограждениями, возле них стоят люди в форме.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

28 августа министры иностранных дел ЕС договорились ввести санкции против высших белорусских чиновников из-за фальсификаций выборов и насилия против митингующих.