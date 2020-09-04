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ПОЛИТИКА

Отравление Навального. МИД Украины призвал ввести санкции против РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального не должно остаться безнаказанным.

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Кулеба: Безнаказанность лишь подталкивает РФ к новым агрессивным действиям и преступлениям
Кулеба: Безнаказанность лишь подталкивает РФ к новым агрессивным действиям и преступлениям
Фото: ЕРА

Украина призывает ввести санкции против РФ за отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге 4 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "ГОРДОН".

Он отметил, что у украинской стороны нет оснований не доверять выводам немецкой лаборатории об отравлении Навального.

По словам министра, применение Россией химического оружия – это очередной шаг в борьбе с инакомыслием и оппозицией.

"Для них не существует границ. Когда им нужно кого-то отравить – это делается по всему миру… Мы исходим из того, что это преступление не должно остаться безнаказанным. Ведь безнаказанность лишь подталкивает РФ к новым агрессивным действиям и преступлениям", – подчеркнул Кулеба.

По его мнению, необходимо также пересмотреть политику касательно строительства "Северного потока – 2".

"Украина исходит из того, что сейчас наши партнеры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны использовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток – 2", – резюмировал Кулеба.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Теги: Россия, Украина, санкции, Алексей Навальный, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, Новичок, отравление Навального
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