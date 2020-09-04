ГОРДОН
 
 
МИР

Песков заявил, что Беларусь передала ФСБ "доказательства" по делу об отравлении Навального

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ФСБ должна доложить о переданных белорусскими коллегами документах, якобы доказывающих фальсификацию Западом данных об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Песков призвал в деле об отравлении Навального "быть точными и не передергивать факты"
Песков призвал в деле об отравлении Навального "быть точными и не передергивать факты"
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что белорусская разведка передала ФСБ материалы, которые якобы доказывают фальсификацию данных об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.

Песков допустил, что ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах. Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона – Германии или Беларуси, Песков "призвал быть точными и не передергивать факты", пишет ТАСС.

Он отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были гораздо более открыты с общественностью, в отличие от немецких врачей. Спикер Кремля заверил, что Россия не скрывает факты по делу о возможном отравлении Навального.

Песков подчеркнул, что, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в организме оппозиционера, в России будет открыто соответствующее уголовное дело.

Он напомнил, что российские врачи не подтверждают версию об отравлении Навального, и добавил, что российская сторона в этой ситуации "предпочитает быть последовательной и осторожной".

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Германией и Польшей, из которого следовало, что отравления Навального не было.

Теги: Россия, Германия, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Алексей Навальный, ФСБ, Дмитрий Песков, отравление, уголовное дело, отравление Навального
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Никогда не думал, что под этими кофтами скрывается такое". В Instagram обсудили фигуру 53-летней Литвиновой в купальнике
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
"Конечно, женщине нужен мужчина". Тина Кароль рассказала о личной жизни
Сын Ротару похвастался успехами дочери
Сын Ротару похвастался успехами дочери
  Living my life. Tvorchi записали сексуальную и немного странную англоязычную композицию
  Living my life. Tvorchi записали сексуальную и немного странную англоязычную композицию
47-летняя Высоцкая для фото развязала бюстгальтер купальника
47-летняя Высоцкая для фото развязала бюстгальтер купальника
Пономарев сравнил Полякову с Кличко
Пономарев сравнил Полякову с Кличко
"Это был финальный вечер, наполненный любовью". Loboda позировала в платье-сетке в свете ночных фонарей
"Это был финальный вечер, наполненный любовью". Loboda позировала в платье-сетке в свете ночных фонарей
"Шикарная женщина", "Гармоничная". Ставшая мамой во второй раз Джамала оголила плечи и декольте
"Шикарная женщина", "Гармоничная". Ставшая мамой во второй раз Джамала оголила плечи и декольте
  Sexy. Верка Сердючка презентовала новый мини-альбом на английском языке
  Sexy. Верка Сердючка презентовала новый мини-альбом на английском языке
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
"Слишком горячо! Сли-и-и-шком!". Тина Кароль снялась без трусов
Стройнеющая Ребел Уилсон показала новых друзей
Стройнеющая Ребел Уилсон показала новых друзей
  "Птаха". Alyosha презентовала саундтрек к сериалу "Сага". Видео
  "Птаха". Alyosha презентовала саундтрек к сериалу "Сага". Видео
  "Я ненавижу танцы". Позитив рассказал, почему согласился на участие в танцевальном шоу
  "Я ненавижу танцы". Позитив рассказал, почему согласился на участие в танцевальном шоу
"Аллочка в лучах заката. Какая красота!". Пугачева выступила для друзей
"Аллочка в лучах заката. Какая красота!". Пугачева выступила для друзей
"Бежать за тестом или звонить диетологу?" Джеджула заподозрил у Карпы вторую беременность. Tarabarova назвала его бестактным
"Бежать за тестом или звонить диетологу?" Джеджула заподозрил у Карпы вторую беременность. Tarabarova назвала его бестактным
"Богохульство!!!", "Чудо-юдо", "Страдалица вы наша". Собчак надела терновый венок
"Богохульство!!!", "Чудо-юдо", "Страдалица вы наша". Собчак надела терновый венок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
Владимир Кличко обнародовал "фото с телочками"
  Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу "Танцы со звездами"
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
"Я же запретила выкладывать это фото". Похудевший Топалов разозлил в сети Тодоренко
  Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
Собчак прокомментировала отношения Виторгана с новой избранницей и назвала недостаток Богомолова
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Почему мой концерт отменяется в то время, когда в Киеве проходит концерт российского певца?" Полякова призвала коллег выйти на митинг в поддержку музыкальной индустрии
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
Похудевший на 12 килограммов Лазарев показал, как выглядит в новом весе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS