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Евросоюз пригрозил России санкциями из-за отравления Навального

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Россию расследовать отравление оппозиционного политика Алексея Навального и привлечь виновных к ответственности.

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Боррель: Евросоюз призывает к совместной международной реакции
Боррель: Евросоюз призывает к совместной международной реакции
Фото: EPA

Европейский союз "решительным образом" осуждает покушение на российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, опубликованном 3 сентября пресс-службой Евросовета.

В ведомстве сообщили, что применение химического оружия "является неприемлемым и серьезным нарушением международного права и стандартов в области прав человека".

"Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право на соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер", – заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС призвал РФ расследовать отравление и привлечь виновных к ответственности, а также сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения беспристрастного международного расследования.

Евросоюз заявлял, что для санкций против России по отравлению Навального нужно провести расследование и установить всех виновных. 

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления". 

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Теги: Россия, Алексей Навальный, отравление, Европейский союз, расследование, политика, Европа, дипломаты, Евросоюз, Жозеп Боррель, отравление Навального
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