В правительстве Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Германией и Польшей, из которого следовало, что отравления российского оппозиционера Алексея Навального не было. В правительстве ФРГ сообщили, что слова Лукашенко не соответствуют действительности.

В правительстве Германии назвали несоответствующим действительности заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации информации об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в комментарии российскому агентству РБК 3 сентября сообщил представитель немецкого кабмина.

"Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего", – сказал официальный представитель правительства ФРГ.

3 сентября Лукашенко заявил, что белорусская военная разведка перехватила разговор Варшавы с Берлином."Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них – Запада – новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – утверждает Лукашенко.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.