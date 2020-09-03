"Никакого отравления Навального не было". Лукашенко заявил, что Беларусь перехватила разговор Варшавы с Берлином

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская военная разведка перехватила разговор Варшавы с Берлином. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

Во время встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко сказал, что Германия фальсифицировала информацию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них – Запада – новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления [канцлера Германии Ангелы] Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами. И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – утверждает Лукашенко.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.