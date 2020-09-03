В Кремле не считают, что отравление Навального "могло быть кому-то выгодным"

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что без данных, полученных немецкой стороной по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, у следственных органов Российской Федерации нет повода для возбуждения уголовного дела по данному факту.

Поводов для обвинения российской стороны в отравлении оппозиционера Алексея Навального нет, считает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Анализируя выводы, озвученные Германией в связи с произошедшим с Навальным, в комментарии ТАСС Песков сказал, что не видит в России "людей и сил, которым было бы выгодно" отравление оппозиционера.

Он также заявил, что без данных, полученных немецкой стороной, у российского следствия нет повода для возбуждения уголовного дела о возможном отравлении.

Пресс-секретарь главы Кремля выразил надежду, что Германия поделится с Российской Федерацией информацией в связи с отравлением Навального, и уточнил, что Кремль заинтересован в установлении причин произошедшего с "берлинским пациентом".

По словам Пескова, Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, ответ пока не последовал.