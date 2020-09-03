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В Кремле не считают, что отравление Навального "могло быть кому-то выгодным"

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что без данных, полученных немецкой стороной по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, у следственных органов Российской Федерации нет повода для возбуждения уголовного дела по данному факту.

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Кремль отправил запрос Германии на получение данных по отравлению Навального, заявил Песков
Кремль отправил запрос Германии на получение данных по отравлению Навального, заявил Песков
Фото: ЕРА

Поводов для обвинения российской стороны в отравлении оппозиционера Алексея Навального нет, считает пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Анализируя выводы, озвученные Германией в связи с произошедшим с Навальным, в комментарии ТАСС Песков сказал, что не видит в России "людей и сил, которым было бы выгодно" отравление оппозиционера.

Он также заявил, что без данных, полученных немецкой стороной, у российского следствия нет повода для возбуждения уголовного дела о возможном отравлении.

Пресс-секретарь главы Кремля выразил надежду, что Германия поделится с Российской Федерацией информацией в связи с отравлением Навального, и уточнил, что Кремль заинтересован в установлении причин произошедшего с "берлинским пациентом".

По словам Пескова, Генпрокуратура России направила запрос о правовой взаимопомощи в Берлин, ответ пока не последовал.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что отравление Навального было попыткой заставить его замолчать.

Теги: Россия, Германия, Дмитрий Песков, отравление Навального
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