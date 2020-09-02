РФ готова к взаимодействию с Германией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего с Навальным – Песков

Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Такое заявление 2 сентября сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, информирует ТАСС.

До вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не находили, подчеркнул Песков.

Днем 2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что по данным лаборатории вооруженных силы Германии, Навальный пострадал от боевого отравляющего вещества класса "Новичок". Германские власти потребовали от России объяснений.

Песков сказал, что до Кремля "такая информация не доводилась".

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения состояния здоровья политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навальный был отравлен. Конкретное вещество, попавшее в его организм, до сегодняшнего дня не называли. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Политик до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя симптомы отравления проходят, рассказали 2 сентября в "Шарите".