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Белый дом осудил факт отравления Навального

В Белом доме заявили, что будут работать с союзниками и международным сообществом относительно отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Там намерены привлечь к ответственности виновных и ограничить потоки их финансирования.

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В ФРГ 2 сентября заявили, что Навального отравили ядом из группы "Новичок"
В ФРГ 2 сентября заявили, что Навального отравили ядом из группы "Новичок"
Фото: ЕРА

Белый дом выразил возмущение в связи с полученной информацией об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального ядом группы "Новичок". Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США, обнародованном в Twitter 2 сентября.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены опубликованными сегодня результатами. Отравление Алексея Навального совершенно предосудительно", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что будут работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных и "ограничить потоки финансирования их злонамеренных действий".

"Русский народ имеет право выражать свои взгляды, не опасаясь возмездия любого рода, и уж тем более не с применением химических средств", – добавили в Совете нацбезопасности США.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в отсутствии реакции на отравление Навального.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления". 

Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.

Теги: Россия, США, оппозиция, Алексей Навальный, Белый дом, отравление, отравление Навального
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