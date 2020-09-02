Фон дер Ляйен об отравлении Навального: Подлый и трусливый поступок

Виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального необходимо привлечь к ответственности, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала подлыми и трусливыми причастных к отравлению боевым отравляющим веществом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом она 2 сентября написала в Twitter.

"Канцлер [Германии Ангела] Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявила фон дер Ляйен.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020

2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Меркель назвала оппозиционера жертвой преступления и подчеркнула, что есть "очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России".

Политик до сих пор находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя симптомы отравления проходят, рассказали 2 сентября в берлинской клинике "Шарите", куда Навального перевезли из РФ.

20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву из Томска после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения состояния здоровья политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания, был подключен к аппарату ИВЛ. Основным диагнозом Навального российские врачи назвали нарушение обмена веществ.