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Линкявичюс об отравлении Навального: За этим стоит российская власть

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ответственные за отравление российского оппозиционера Алексея Навального должны понести наказание.

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Линкявичюс: Не так уж и много "красных линий" остались не перейденными
Линкявичюс: Не так уж и много "красных линий" остались не перейденными
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 2 сентября в Twitter заявил, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят власти РФ.

"Шокирует новость о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Вы не сможете купить его в аптеке. За этим стоит российская власть", – написал министр.

Глава МИД Литвы также подчеркнул, что необходимо наказать организаторов отравления Навального.

"Ответственные за такое циничное преступление должны понести наказание. Не так уж и много "красных линий" остались не перейденными", – отметил Линкявичюс.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. Последний раз клиника сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.

2 сентября правительство Германии заявило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок".

Веществом нервно-паралитического действия "Новичок" в 2018 году в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, в 2015 году покушение с применением, предположительно, вещества класса "Новичок" было совершено на болгарского предпринимателя, торговца оружием Эмилиана Гебрева. Все трое выжили после покушения. По данным британских и болгарских правоохранителей и журналистских расследований, к этим покушениям могут быть причастны агенты российской военной разведки.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Линас Линкявичюс, МИД Литвы, Новичок, отравление Навального
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