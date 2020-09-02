Не новость, что Германия настроена достроить "Северный поток – 2", но отравление Навального тоже будет иметь последствия – Кулеба

Германия хочет достроить "Северный поток – 2", однако отравление российского оппозиционера Алексея Навального в любом случае будет иметь последствия для Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба считает, что отравление Навального будет иметь последствия для России со стороны Германии Фото: ЕРА

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального вызовет последствия для Российской Федерации, несмотря на намерение Германии достроить "Северный поток – 2". Об этом 2 сентября написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter, отвечая на вопросы пользователей соцсети.

"Это не новость, что Германия настроена достроить "Северный поток – 2". И не новость, что мы этому противодействуем. Но отравление Навального тоже будет иметь последствия", – уточнил он.