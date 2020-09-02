Не новость, что Германия настроена достроить "Северный поток – 2", но отравление Навального тоже будет иметь последствия – Кулеба

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального вызовет последствия для Российской Федерации, несмотря на намерение Германии достроить "Северный поток – 2". Об этом 2 сентября написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter, отвечая на вопросы пользователей соцсети.
"Это не новость, что Германия настроена достроить "Северный поток – 2". И не новость, что мы этому противодействуем. Но отравление Навального тоже будет иметь последствия", – уточнил он.
Це не новина, що Німеччина налаштована добудувати ПП2. І не новина, що ми цьому протидіємо. Але отруєння Навального теж матиме наслідки. https://t.co/EmJOBR9ss3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 2, 2020
Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.
Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. Последний раз клиника сообщала о состоянии Навального 28 августа. Врачи рассказали, что политик до сих пор находится в коме на искусственной вентиляции легких, опасности для его жизни нет.
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на Навального и потребовали от властей России объяснений.