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Макрон: "Северный поток – 2" не должен увеличивать зависимость Европы от России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что говорил о своих опасениях в отношении проекта "Северный поток – 2" канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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Макрон заявил, что обсуждал с Меркель угрозы реализации проекта "Северный поток 2"
Макрон заявил, что обсуждал с Меркель угрозы реализации проекта "Северный поток – 2"
Фото: EPA

Реализация проекта "Северный поток – 2" не должна усиливать зависимость Европы от России. Как сообщает Reuters, об этом на пресс-конференции 28 августа заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он добавил, что высказывал это беспокойство канцлеру Германии Ангеле Меркель. "Я не думаю, что подход, который мы должны использовать с Россией, должен быть наивным, и я не думаю, что он должен увеличивать нашу зависимость от России. Это всегда подпитывало мои сомнения в отношении проекта "Северный поток – 2". Канцлер [Меркель] об этом знает", – сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов.

Газопровод "Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru

"Коммерсантъ" сообщил, что сейчас в порту Мукран находится два российских судна: баржа "Фортуна" и судно "Академик Черский". По информации издания, "Газпром" планирует задействовать оба судна для завершения проекта.

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля Сенат США проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Перед передачей на подпись президенту США версии документов, принятые Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Северный поток – 2
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