Меркель: "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США

Газопровод "Северный поток – 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны США, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в город Штральзунд.

Мощность газопровода "Северный поток – 2" может составить 55 млрд м³ газа в год Фото: EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы санкций со стороны трех сенаторов США в адрес управления порта Мукран Fährhafen Sassnitz GmbH, сообщил немецкий телеканал MDR.

По ее словам, санкции, выходящие за пределы территории Соединенных Штатов, считаются незаконными.

Как отмечает телеканал, Меркель выступила против санкций во время визита в город Штральзунд.

Газопровод "Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

Американские сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон 5 августа пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за строительства газопровода "Северный поток – 2". Они заявили, что Fährhafen Sassnitz GmbH ждет "финансовое разрушение", если она продолжит оказывать материально-техническую поддержку проекту.

"Коммерсантъ" сообщил, что сейчас в порту Мукран находится два российских судна: баржа "Фортуна" и судно "Академик Черский". По информации издания, "Газпром" планирует задействовать оба судна для завершения проекта.

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля Сенат США проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Перед передачей на подпись президенту США версии документов, принятые Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.