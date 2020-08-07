Депутат Бундестага Германии назвал дерзостью угрозы санкциями США из-за "Северного потока – 2"

Глава комитета Бундестага Германии по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал немецкие власти поднять вопрос о контрмерах против угроз США ввести санкции за строительство "Северного потока – 2". Он предложил ввести штрафные тарифы на сжиженный природный газ в США.

Глава комитета Бундестага Германии по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры после того, как в Сенате США пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за строительства "Северного потока – 2". Об этом говорится в заявлении немецкого политика на его сайте 7 августа.

"Это письмо [которое американские сенаторы направили операторам порта Мукран] невозможно превзойти по дерзости. Тот факт, что штат и город сейчас находятся под прямой угрозой санкций США, невыносим", – заявил Эрнст.

Он призвал немецкие власти поднять вопрос об эффективных контрмерах, например о штрафных тарифах на сжиженный природный газ в США.

"Рубикон явно был перейден", – описал политик действия сенаторов США.



Эрнст отметил, что угрозы порту означают угрозы и городу Засниц, где он находится, и земле Мекленбург – Передняя Померания, на территории которой располагается город. По словам Эрнста, городу принадлежит 90% порта, а земле – 10%.



Глава комитета сделал вывод о том, что власти США будут усиливать давление на Германию.

Порт Мукран является ключевым перевалочным пунктом для судов, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток – 2", сообщило АР.

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

21 июля Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции за "Северный поток – 2". 23 июля 2020 года Сенат США одобрил проект оборонного бюджета с новыми санкциями в отношении "Северного потока – 2".

Перед передачей на подпись Трампу версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, должны быть согласованы.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.