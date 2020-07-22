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Госсекретарь США Майк Помпео приехал в Данию обсуждать "Северный поток – 2" – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию. Ожидается, что он обсудит с премьер-министром страны Метте Фредериксен строительство газопровода "Северный поток – 2".

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Помпео ранее предостерегал от помощи России в строительстве "Северного потока 2"
Помпео ранее предостерегал от помощи России в строительстве "Северного потока – 2"
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию, где 22 июля в Копенгагене встречается с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Среди тем обсуждения – строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Голос Америки".

Газопровод, который Россия стремится достроить, будет доставлять газ в Европу по дну Балтийского моря. Недостроенный участок газопровода проходит через экономическую зону Дании.

На прошлой неделе Помпео предостерег компании от помощи России в завершении газопровода стоимостью около 11 миллиардов долларов. Госсекретарь считает, что газопровод укрепит контроль Кремля над энергетическим рынком Европы и накажет Украину, которая борется с поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе.

Датское энергетическое агентство 6 июля разрешило достроить газопровод "Северный поток – 2" с помощью судов нового типа. При строительстве газопровода теперь разрешено применять трубоукладчики не только с динамическим, но и с якорным позиционированием.

Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. США считают, что трубопровод усилит зависимость Европы от поставок российского газа.

В 2018 году ГерманияФинляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания дала разрешение только в 2019 году. Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск "Северного потока – 2" перенесли на конец 2020 года.

Сейчас строительство газопровода заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики.

США заявили о намерении расширить санкции против газопровода – 30 июня Сенат Конгресса США включил новые ограничительные меры в проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Сенаторы предложили распространить санкции на фирмы, которые оказывают задействованным в строительстве газопровода компаниям страховые и сертификационные услуги, а также услуги, связанные с технологической модернизацией или установкой сварочного оборудования.

Теги: Россия, США, газопровод, Северный поток, Майк Помпео, российский газ
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