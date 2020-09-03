Совет НАТО на уровне послов обсудит отравление Навального

Отравление "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального станет главной темой для обсуждения в Совете НАТО на уровне послов, заявила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.



Совет НАТО на уровне послов завтра, 4 сентября, соберется из-за ситуации с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального. О собрании совета написала в Twitter пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

"Генеральный секретарь (НАТО) Йенс Столтенберг завтра в 12.30 пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов на тему атаки "Новичком" Алексея Навального", – написала она.

Транслировать брифинг Столтенберга будут на официальном сайте НАТО, уточнила Лунгеску.

Российский ученый, один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов предположил, что против Навального могли применить "Новичок" под кодовым названием А-261 – это твердое вещество, возможно, в виде порошка. По словам Мирзаянова, достаточно нескольких миллиграмм, чтобы убить им человека. Ученый также сказал, что ему неизвестны случаи полного восстановления людей после отравления нервно-паралитическими отравляющими веществами.

Евросоюз заявил, что для санкций против России по отравлению Навального нужно провести расследование и установить всех виновных.

"Это всегда вопрос, почему не умер. Может быть, добавили такое количество, чтобы не умер. Может быть, цель была не убить, а вывести из строя и оставить инвалидом", – предположил специалист.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.