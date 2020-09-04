Зеленскому не доверяет почти половина украинцев – соцопрос

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%, чиновникам – 78%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Центр Разумкова: Уровень недоверия Зеленскому в декабре 2019 года составлял 31%, в июле 2020-го – 49% Фото: ЕРА

Украинцы меньше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительственному аппарату, больше всего – Вооруженным силам Украины, волонтерским организациям и церкви.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в начале июля 2020 года.

Так, президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяют 49% граждан, Верховной Раде – 75%, правительству – 72%, чиновникам – 78%.

Доверяют Вооруженным силам Украины 65% опрошенных, церкви и волонтерским организациям – по 63%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и добровольческим батальонам – 53%, Государственной пограничной службе – 52%.

Украинским СМИ доверяет 50% опрошенных, Национальной гвардии Украины – 49%, общественным организациям – 47%.

Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие. Украинской судебной системе в целом не доверяют 77,5% респондентов, Верховному Суду – 69%, местным судам – 67,5%, прокуратуре – 73%, Национальному антикоррупционному бюро Украины – 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре – 70,5%, антикоррупционному суду – 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции – 70%.

Национальной полиции не доверяют 58% опрошенных, доверяют – 33%, патрульной полиции – 54% и 35% соответственно, Службе безопасности Украины – 56% и 31% соответственно.

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам – около 50%.

В анализе полученных данных говорится, что в Украине наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Если в декабре 2019 года недоверие Кабинету Министров Украины высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020-го – 72%, Верховной Раде – 54% и 75% соответственно, президенту – 31% и 49% соответственно.

Исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью среди 2022 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.