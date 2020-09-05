Россия ввела санкции против Вакарчука, Кубива, Таруты и нескольких десятков других политиков и чиновников Украины. Полный список

В санкционный список России против физических и юридических лиц Украины добавили 43 чиновника и депутата. Решение вступило в силу 4 сентября 2020 года.

В 2018 году Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины" Фото: depositphotos.com

Правительство России решило расширило список лиц, к которым применяются специальные экономические меры. В него добавили несколько десятков украинских политиков и чиновников. Соответствующее постановление правительства РФ 4 сентября опубликовано на портале правовой информации.

В списке, в частности, бывший народный депутат и лидер "Голоса" Святослав Вакарчук, народные депутаты от "Голоса": Соломия Бобровская, Леся Василенко, Юлия Клименко, Роман Костенко, Роман Лозинский, Олег Макаров, Андрей Осадчук, Сергей Рахманин, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Инна Совсун, Ольга Стефанишина, Рустем Умеров, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Ярослав Юрчишин.

Бывший руководитель СБУ и народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко, а также народные депутаты от "Батьківщини": Константин Бондарев, Михаил Волынец, Виталий Данилов, Владимир Кабаченко, Алексей Кучеренко, Григорий Немыря, Андрей Николаенко, Андрей Пузийчук, Михаил Цимбалюк, Сергей Тарута.

Под санкции также попал пятый президент Украины и лидер фракции "ЕС" Петр Порошенко и народные депутаты от "ЕС": генерал-лейтенант Михаил Забродский, Яна Зинкевич, Ирина Луценко, Олег Синютка, София Федина, Ахтем Чийгоз.

Из других парламентских фракций под санкциями будут народные депутаты: Сергей Вельможный, Виктория Гриб, Сергей Магера, Муса Магомедов, Александр Сухов и Руслан Требушкин.

Из украинских чиновников в списки значатся: бывший министр экономического развития Украины Степан Кубив бывшая глава Житомирской ОГА Анжелика Лабунская.

В постановлении правительства РФ сообщается, что решение вступает в силу со дня его опубликования.

"ГОРДОН" публикует полный список физических лиц, которых отнесли в "санкционный список лиц". С ним можно ознакомиться также на сайте российского правительства.

Орфография сохранена.



1. Бобровская Соломия Анатольевна (Бобровська Соломія Анатолїівна), дата рождения – 20 Декабря 1989 г., место рождения – Ровно, Украинская ССР, СССР;

2. Бондарев Константин Анатольевич (Бондарев Костянтин Анатолійович), дата рождения – 13 сентября 1972 г., место рождения – г. Ташкент, Узбекская ССР, СССР;

3. Вакарчук Святослав Иванович (Вакарчук Святослав Іванович), дата рождения – 14 мая 1975 г., место рождения – г. Мукачево, Мукачевский район, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР;

4. Василенко Леся Владимировна (Василенко Леся Володимирівна), дата рождения – 31 марта 1987 г., место рождения – г. Киев, Украинская ССР, СССР;

5. Вельможный Сергей Анатольевич (Вельможний Сергій Анатолійович), дата рождения – 25 июня 1976 г., место рождения – г. Стаханов, Луганская область, Украинская ССР, СССР;

6.Волынец Михаил Яковлевич (Волинець Михайло Якович), дата рождения – 30 октября 1956 г., место рождения – с. Новоживотов, Оратовский район, Винницкая область, Украинская ССР, CCCP;

7. Гриб Виктория Александровна (Гриб Вікторія Олександрівна), дата рождения – 19 июня 1968 г., место рождения – с. М.Борщаговка, Киево-Святошинский район, Киевская область, Украинская ССР, СССР;

8. Данилов Виталий Богданович (Данілов Віталій Богданович), дата рождения – 10 июня 1967 г., место рождения – с. Великий Александров, Виньковецкий район, Хмельницкая область, Украинская ССР, СССР;

9.Железняк Ярослав Иванович (Железняк Ярослав Іванович), дата рождения – 20 октября 1989 г., место рождения – г. Мариуполь, Донецкая область, Украинская ССР, CCCP;

10. Забродский Михаил Витальевич (Забродський Михайло Віталійович), дата рождения – 24 января 1973 г., место рождения – г. Днепропетровск, Украинская ССР, СССР;

11. Зинкевич Яна Вадимовна (Зінкевич Яна Вадимівна), дата рождения – 2 июля 1995 г., место рождения – г. Ровно, Украина;

12. Кабаченко Владимир Викторович (Кабаченко Володимир Вікторович), дата рождения – 1 июля 1987 г., место рождения – г. Днепродзержинск, Днепропетровская область, Украинская ССР, CCCP;

13. Клименко Юлия Леонидовна (Клименко Юлія Леонідівна), дата рождения – 5 октября 1976 г., место рождения – г. Киев, Украинская ССР, CCCP;

14. Костенко Роман Васильевич (Костенко Роман Васильович), дата рождения – 21 октября 1983 Г., место рождения – с. Чаривное, Великоалександровский район, Херсонская область, Украинская ССР, СССР;

15. Кубив Степан Иванович (Кубів Степан Іванович), дата рождения – 19 марта 1962 г., место рождения – с.Мшанец, Зборовский район, Тернопольская область, Украинская ССР, CCCP;

16. Кучеренко Алексей Юрьевич (Кучеренко Олексій Юрійович), дата рождения – 3 апреля 1961 г., место рождения – г. Винница, Украинская ССР, СССР;

17. Лабунская Анжелика Викторовна (Лабунська Анжеліка Вікторівна), дата рождения – 2 ноября 1967 г., место рождения – г. Киев, Украинская ССР, CCCP;

18. Лозинский Роман Михайлович (Лозинський Роман Михайлович), дата рождения – 20 января 1994 г., место рождения – с. Нагоряны, Пустомытовский район, Львовская область, Украина;

19. Луценко Ирина Степановна (Луценко 1рина Степанівна), дата рождения – 7 февраля 1966 г., место рождения – г. Дубно, Ровненская область, Украинская ССР, СССР;

20. Магера Сергей Васильевич (Магера Сергій Васильович), дата рождения – 8 ноября 1956 г., место рождения – г. Мариуполь, Донецкая область, Украинская ССР, СССР;

21. Магомедов Муса Сергоевич (Магомедов Муса Сергоевич), дата рождения – 7 апреля 1970 г., место рождения – с. Ириб, Чародинский район, Дагестанская АССР, РСФСР‚ СССР;

22. Макаров Олег Анатольевич (Макаров Олег Анатолійович), дата рождения – 24 июля 1965 г., место рождения – г. Киев, Украинская ССР, СССР;

23. Наливайченко Валентин Александрович (Наливайченко Валентин Олександрович), дата рождения – 8 июня 1966 г., место рождения – г. Запорожье, Украинская ССР, СССР;

24. Немыря Григорий Михайлович (Немиря Григорій Михайлович), дата рождения – 5 апреля 1960 г., место рождения – г. Донецк, Украинская ССР, СССР;

25. Николаенко Андрей Иванович (Ніколаенко Андрій Іванович), дата рождения – 23 июня 1979 г., место рождения – г. Фастов, Киевская область, Украинская ССР, СССР;

26. Осадчук Андрей Петрович (Осадчук Андрій Петрович), дата рождения – 20 ноября 1971 г., место рождения – г. Киев, Украинская ССР, CCCP;

27. Порошенко Петр Алексеевич (Порошенко Петро Олексійович)‚ дата рождения – 26 сентября 1965 г., место рождения – г. Болград, Одесская область, Украинская ССР, СССР;

28.Пузийчук Андрей Викторович (Пузійчук Андрій Вікторович), дата рождения – 13 июня 1978 г., место рождения – г. Малин, Житомирская область, Украинская ССР, CCCP;

29. Рахманин Сергей Иванович (Рахманін Сергій Іванович), дата рождения – 17 апреля 1969 г., место рождения – г. Харьков, Украинская ССР, СССР;

30. Рудик Кира Александровна (Рудик Кіра Олександрівна), дата рождения – 14 октября 1985 r., место рождения – г. Ужгород, Ужгородский район, Львовская область, Украинская ССР, СССР;

31. Синютка Олег Михайлович (Синютка Олег Михайлович), дата рождения – 14 февраля 1970 г., место рождения – c. Куропатники, Бережанский район, Тернопольская область, Украинская ССР, СССР;

32. Совсун Инна Романовна (Совсун Інна Романівна), дата рождения – 21 сентября 1984 г., место рождения – г. Харьков, Украинская ССР, СССР;

33. Стефанишина Ольга Анатольевна (Стефанишина Ольга Анатоліївна), дата рождения – 14 мая 1983 г., место рождения – г. Киев, Украинская ССР, CCCP;

34. Сухов Александр Сергеевич (Сухов Олександр Сергійович), дата рождения – 20 мая 1984 г., место рождения – г. Стаханов, Луганская область, Украинская ССР, CCCP;

35.Тарута Сергей Алексеевич (Тарута Сергій Олексійович), дата рождения – 23 июля 1955 г., место рождения – п. Виноградное, Волновахский район, Сталинская область, Украинская ССР, СССР;

36. Требушкин Руслан Валерьевич (Требушкін Руслан Валерійович), дата рождения – 27 ноября 1975 г., место рождения – г. Донецк, Украинская ССР, СССР;

37. Умеров Рустем Энверович (Умеров Рустем Енверович), дата рождения – 19 апреля 1982 г., место рождения – г. Красногвардейск, Самаркандская область, Узбекская ССР, СССР;

38. Устинова Александра Юрьевна (Устинова Олександра Юріївна), дата рождения – 2 октября 1985 г., место рождения – г. Винница, Украинская ССР, CCCP;

39. Федина София Романовна (Федина Софія Романівна), дата рождения – 18 февраля 1984 г., место рождения – г. Львов, Украинская ССР, СССР;

40. Цабаль Владимир Владимирович (Цабаль Володимир Володимирович), Дата рождения – 25 апреля 1985 г., место рождения – г. Кременец, Кременецкий район, Тернопольская область, Украинская ССР, СССР;

41. Цымбалюк Михаил Михайлович (Цимбалюк Михайло Михайлович), дата рождения - 21 ноября 1964 г., место рождения – с. Пасечная, Надворнянский район, Ивано-Франковская область,Украинская ССР, СССР;

42. Чийгоз Ахтем Зейтуллайович (Чийгоз Ахтем Зейтуллайович), дата рождения – 14 декабря 1964 г., место рождения – г. Красногвардейск, Самаркандская область, Узбекская ССР, СССР;

43. Юрчишин Ярослав Романович (Юрчишин Ярослав Романович), дата рождения – 14 октября 1980 г., место рождения – пос. Мирное, Плесецкий район, Архангельская область, РСФСР, СССР.

22 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий введение санкций в связи "с недружественными действиями Украины". Глава Кремля поручил правительству составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, а также определить эти меры.

В ноябре 2018 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. Тогда в списке было 68 компаний и 322 физических лица.