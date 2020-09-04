Дело об убийстве Шеремета. Суд отобрал присяжных

Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета оставил пять кандидатов в присяжные из семи; в дальнейшем будут выбраны три основных и два запасных заседателя. Защита требовала отвода двух присяжных, но ходатайство не удовлетворили.

Обвиняемые Кузьменко (справа) и Дугарь (вторая справа) и их адвокаты на заседании суда по отбору присяжных Фото: Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook

Шевченковский районный суд Киева отобрал пять кандидатов в присяжные на процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, теперь автоматизированная система выберет среди них трех основных и двух запасных. Об этом сообщает "Украинская правда".

Всего были выбраны семь кандидатов в присяжные.

Одна из них, Анна Чупина, взяла самоотвод из-за того, что в составе кандидатов есть ее муж. Еще одной претендентке, Инне Крамаренко, прокурор и представитель потерпевших заявили отвод, посчитав, что она может быть предвзятой. Во-первых, Крамаренко неоднократно была членом окружных избирательных комиссий от разных политических партий, во-вторых, выразила мнение, что врачи не могут быть убийцами.

Отводы Чупиной и Крамаренко суд удовлетворил.

Оставшиеся кандидаты:

Юрий Федоренко (частный предприниматель, занимается управлением недвижимостью);

(частный предприниматель, занимается управлением недвижимостью); Григорий Фирсов (частный предприниматель, арбитражный управляющий);

(частный предприниматель, арбитражный управляющий); Людмила Яковенко (не работает, ранее трудилась в банковской сфере);

(не работает, ранее трудилась в банковской сфере); Юрий Михайленко (пенсионер);

(пенсионер); Наталья Глоба (домохозяйка).

Адвокаты обвиняемых выступили против отвода Крамаренко и говорили, что она не может объективно рассматривать дело.

В то же время защитники хотели отвести Юрия Михайленко – из-за того, что он является мужем Чупиной и при этом не заявил самоотвод. Кроме того, мужчина сказал, что получал информацию о деле Шеремета по телевидению, которое, как заявляет защита, транслирует преимущественно позицию обвинения.

Кроме того, адвокаты заявили отвод Наталье Глобе – из-за того, что у нее есть близкая родственница и имущество на оккупированной территории. Защита считает, что из-за этого на женщину может оказываться давление.

Эти ходатайства суд не удовлетворил.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и врач Юлия Кузьменко (под домашним арестом).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков. 21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых судить будут с участием присяжных.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.