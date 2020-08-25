Фигурантов дела Шеремета будут судить присяжные

Трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – Яне Дугарь, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко – продлили арест до 23 октября.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины Фото: EPA

Шевченковский райсуд принял решение, что подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь судить будут присяжные. Об этом сообщает Общественное.

На заседании суда фигурантам производства продлили арест до 23 октября. Антоненко остается под стражей, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко – под домашним арестом.

Сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы Антоненко выпустили из "стеклянного бокса" и он мог сидеть рядом со своим адвокатом. Судья Оксана Голуб готова была его удовлетворить, однако конвой заявил, что ему не хватит людей, чтобы обеспечить безопасность в помещении.

Адвокат Яны Дугарь заявил отвод судье из-за того, что она, по его мнению, неправильно ведет подготовительное заседание. В отводе было отказано.

На заседании присутствовала редактор-основатель "Украинской правды" и гражданская жена Шеремета Елена Притула. По ее мнению, доказательная база дела – недостаточная.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский врач и волонтер Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.