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Несколько сот участников Марша защитников Украины отправились к ОП требовать освобождения фигурантов по делу Шеремета

Активисты на Банковой требуют освобождения из-под стражи подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Люди скандируют "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключенным" и "Хватит вранья".

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Активисты выступают в поддержку фигурантов дела Шеремета
Активисты выступают в поддержку фигурантов дела Шеремета
Фото: censor.net.ua

Несколько сотен участников Марша защитников Украины, который проходил сегодня в центре Киева, двинулись с Майдана Незалежности к Офису президента. Они намерены требовать освобождения из-под стражи фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь, сообщает "Интерфакс-Украина".

На входе во двор Офиса президента участников акции проверяли правоохранители.

В руках участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами Free Riff, Free Kuzmenko, и Free Dugar. Во главе колонны несли баннер "Муки невинных провоцируют восстание".

Люди скандируют "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключенным" и "Хватит вранья".

Один из членов инициативы #FreeRiff Евгений Карась сообщил журналистам, что в 17.00 активисты направятся к Офису генерального прокурора и проведут там ночь накануне суда по изменению меры пресечения Антоненко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский врач и волонтер Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

12 августа суд принял решение оставить Антоненко под стражей.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Теги: убийство, Павел Шеремет, арест, Андрей Кузьменко, Евгений Карась, Офис президента Украины, Андрей Антоненко, Яна Дугарь
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