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ПОЛИТИКА

В Украине выпустили документальный фильм о деле Шеремета. Видео

Режиссер Елизавета Татарина в сотрудничестве с Национальной полицией Украины сняла документальный фильм об убийстве журналиста Павла Шеремета. Комментарии по делу дали первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль, начальник уголовного розыска Вадим Дзюбинский, бывший генеральный прокурор Святослав Пискун, эксперты-криминалисты, следователи. В частности, замначальника отдела Главного следственного управления Нацполиции Виктор Гунько рассказал, что из более 200 камер, установленных по маршруту движения людей, которые заложили взрывчатку под авто Шеремета, 50–70% видео очень низкого качества. Это сделало невозможным идентификацию подозреваемых по портретной экспертизе. Также правоохранители выяснили, что под автомобиль журналиста заложили противопехотную мину МОН-50. В ней изменили поражающий элемент и использовали половинчатый заряд. Из этого следователи сделали вывод, что человек, изготовивший устройство, имел навыки обращения со взрывчаткой.

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Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины
Фото: EPA

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский врач и волонтер Кузьменко (на домашнем аресте).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

18 августа Кузьменко и Антоненко вручили обвинительный акт.

Все три фигуранта дела свою вину отрицают.

видео

Видео: Справа Шеремета / YouTube
Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, полиция
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