После отравления Навального НАТО потребовал от России раскрыть всю информацию о программе "Новичок"

Североатлантический совет сегодня провел заседание, посвященное отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на интересующие международное сообщество вопросы, касающиеся этого покушения.

Столтенберг: Мы снова и снова видим, как нападают на лидеров оппозиции и критиков российского режима Фото: EPA

4 сентября Североатлантический совет провел заседание, посвященное покушению на российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила пресс-служба Организации Североатлантического договора.

Во встрече принимали участие послы государств – членов НАТО. Германия проинформировала союзников об отравлении политика.

"Нет никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим агентом военного назначения из группы "Новичок", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что нападение на Навального – это серьезное нарушение международного права, которое требует реакции международного сообщества.

Союзники осудили покушение на российского оппозиционера и призвали РФ сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщила пресс-служба НАТО.

На пресс-конференции после заседания Столтенберг назвал покушение "ужасающим".

"Мы снова и снова видим, как нападают на лидеров оппозиции и критиков российского режима и угрожают их жизни. Некоторых даже убили. Это покушение не только на человека, но и на основные демократические права. Желаем господину Навальному скорейшего выздоровления, наши мысли с ним и его семьей. Союзники продолжат консультации и обсудят последствия этого инцидента", – цитирует пресс-служба НАТО генсека организации.

Он подчеркнул, что Россия должна ответить на интересующие международное сообщество вопросы, касающиеся отравление Навального.

"Союзники по НАТО согласны с тем, что есть серьезные вопросы к России, на которые она должна ответить. Российские власти должны в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для проведения беспристрастного международного расследования. Виновные в этом нападении должны быть привлечены к ответственности и ответить перед законом. Мы также призываем Россию полностью раскрыть ОЗХО информацию о программе "Новичок", – сказал Столтенберг.

Российское агентство ТАСС отметило, что российским журналистам, которые аккредитованы при НАТО, не позволили задать вопросы Столтенбергу на пресс-конференции.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В МИД РФ сказали, что заявления Германии не подкреплены фактами, а Генпрокуратуре РФ сообщили, что не видят оснований для возбуждения уголовного дела.

ОЗХО предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.