"Откуда ему там быть?" Глава МВД России заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что российские правоохранители пока не видят "никаких оснований" считать, что в истории с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального была криминальная составляющая.

Глава министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального нет криминала.

"Откуда ему там быть?" – сказал он в комментарии "Интерфаксу" 4 сентября.

Колокольцев отметил, что российские правоохранители пока не видят "никаких оснований" считать, что в истории с отравлением Навального была криминальная составляющая.

На прошлой неделе Генпрокуратура России заявила, что не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении политика.

"Каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", – подчеркнули в прокуратуре.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами.

Организация по запрещению химического оружия предупредила, что любое отравление человека нервно-паралитическими веществами будет считаться применением химического оружия.

Евросоюз призвал Россию расследовать отравление и пригрозил ввести санкции.