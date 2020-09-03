"Яд класса "Новичок" не купишь в аптеке". Как отреагировало международное сообщество на заявление Германии об отравлении Навального

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором российски оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. Изначально основным рабочим диагнозом в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Российские медики сначала не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие врачи 24 августа заявили, что оппозиционер отравлен, клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Навального привезли в Германию 22 августа. Фото: EPA

2 сентября спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии.

"Были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия [в организме политика] химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", – сказано в заявлении.

Власти Германии осудили покушение на Навального и потребовали от России объяснений.

"Федеральное правительство проинформирует своих партнеров в ЕС и НАТО о результатах расследования через министерство иностранных дел по каналам, предусмотренным для этой цели. Будет обсуждаться соответствующая совместная реакция с партнерами. Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия", – рассказал Зайберт.

После этого с заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Информация о попытке отравления одного из ведущих деятелей российской оппозиции шокирует... Специальная лаборатория бундесвера дала однозначный ответ: Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы "Новичок". Этот яд можно без сомнения доказать на образцах. Одно можно сказать наверняка: Навальный – жертва преступления. Его хотели заставить замолчать. Я осуждаю это самым решительным образом, в том числе от имени всего федерального правительства... Сейчас есть очень серьезные вопросы, на которые может и должно ответить только правительство России. Судьба Навального привлекла внимание всего мира. Мир будет ждать ответов", – заявила Меркель.

Фото: EPA

3 сентября было опубликовано заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса. Он сообщил, что посла РФ в Берлине Сергея Нечаева пригласили в МИД ФРГ.

"Ему в очередной раз отправили запрос Федерального правительства полностью и попросили прозрачно прояснить предысторию этого теперь доказанного отравления Навального. Теперь мы знаем, что произошла атака с применением химического агента нервно-паралитического действия. Сейчас срочно необходимо установить виновных в России и привлечь их к ответственности", – заявил Маас.

Фото: EPA

Он еще раз подчеркнул, что немецкое правительство осуждает эту атаку и намерено обсудить с европейскими партнерами, как реагировать на инцидент.

"Мы решим это в свете того, как сейчас действует Россия... Сама Россия должна быть серьезно заинтересована в хороших отношениях со своими соседями в Европе. Пришло время внести в это решающий вклад", – подчеркнул он.

Российские власти

После заявления Зайберта и Меркель 2 сентября в Кремле сказали, что им "такая информация не доводилась".

В министерстве иностранных дел РФ ТАСС сказали, что Москва продолжает ждать ответа на запрос Генпрокуратуры РФ в Германию относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы. О таком запросе стало известно 1 сентября. Российская сторона указала, что в результате проведенных экспертиз и исследований "не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами".

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего Навальным. По утверждениям Пескова, до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме не находили.

Фото: EPA

Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что заявления Берлина об отравлении Навального "лишены фактуры" и Германия пренебрегает существующими механизмами сотрудничества, пишет "Интерфакс".

Спикер МИД РФ Мария Захарова в эфире канала "Россия 1" назвала заявление Германии "информационной кампанией против России".

Российская оппозиция

Бывший мэр Екатеринбурга, российский оппозиционер Евгений Ройзман назвал причастных к отравлению Навального "подлыми душегубами".

"Вот и все. Тайное стало явным, очевидное – медицинским. Фактом. Навальный отравлен "Новичком". То есть государством", – написал в Facebook оппозиционер Дмитрий Гудков.

Российский политолог и социолог Игорь Эйдман считает, что для отравления Навального не зря использовали агент класса "Новичок".

"Для чего чекисты используют известный яд, с которым их уже брали за руку? "Для форсу бандитского. Вот будто бы смеются они над нами, издеваются. Почерк свой хотят показать". Просто для них Новичок, как для бандитов из известного сериала – черная кошка. Фирменный знак, демонстрация безнаказанности: да, это мы, и что вы нам сделаете?" – написал он в Facebook.





Евросоюз

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявила она.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 2, 2020

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС "самым решительным образом" осуждает отравление Навального.

"Применение химического оружия при любых обстоятельствах совершенно недопустимо и является нарушением международного права. Важно, чтобы российское правительство тщательно и прозрачно расследовало попытку убийства господина Навального. Дело Алексея Навального не должно оставаться открытым. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – заявил он.

Фото: EPA

Боррель побрагодарил немецкую клинику "Шарите", где проходит лечение Навальный, и добавил, что ЕС будет следить за ситуацией.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также осудил отравление Навального.

"Я самым решительным образом осуждаю попытку заставить замолчать лидера оппозиции Навального с помощью нервно-паралитического агента военного образца. Россия должна провести полное расследование и восстановить справедливость", – заявил он.

I condemn in the strongest possible terms the attempt to silence opposition leader #Navalny with a military grade nerve agent.



Russia must fully investigate and justice must be served. pic.twitter.com/DHd4YoFYrC — Charles Michel (@eucopresident) September 2, 2020

Брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк заявил, что по его данным, в связи с отравлением Навального Евросоюз может ввести новые санкции против РФ.

"ЕС, скорее всего, введет замораживание активов и запрет на получение виз лицам, которые непосредственно отвечали за отравление Навального, как только они будут идентифицированы. Я предполагаю, что это будут чиновники ГРУ, но не высокопоставленные политики", – написал Йозвяк.

В ЕС осудили отравление Навального. Фото: EPA

Он напомнил, что между отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и введением санкций ЕС против России прошло 10 месяцев.

EU will likely impose asset freezes & visa bans on the ppl directly responsible for the poisoning of #Navalny once they are identified. My guess is that it will be GRU officials but no high-ranking politicians. it took the EU 10 months to sanction in the #Skripal case. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 2, 2020

Великобритания

Министерство иностранных дел Великобритании также осудило отравление Навального. Именно в этой стране в марте 2018 года нервно-паралитическим агентом "Новичок" был отравлен в Солсбери бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а также жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс, последняя в итоге умерла.

В своем твите глава МИД Великобритании Доминик Рааб упомянул об этом факте.

"Глубоко обеспокоен тем, что Алексей Навальный был отравлен "Новичком" – нервно-паралитическим агентом, который ранее был применен с летальным исходом в Великобритании. У правительства России есть веские основания для ответа, и мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности", – заявил он.

Deeply concerned that Alexey @navalny was poisoned by Novichok, a nerve agent used with lethal effect in the UK.



The Russian government has a clear case to answer and we will work closely with our intn’l partners to see the perpetrators held to account. — Dominic Raab (@DominicRaab) September 2, 2020

Глава британского правительства Борис Джонсон назвал "возмутительным" применение химического оружия против Навального.

"Мы воочию убедились в смертельных последствиях "Новичка" в Великобритании. Российское правительство должно теперь объяснить, что случилось с господином Навальным. Мы будем работать с международными партнерами, чтобы обеспечить правосудие", – написал он.

It’s outrageous that a chemical weapon was used against Alexey Navalny. We have seen first-hand the deadly consequences of Novichok in the UK. The Russian government must now explain what happened to Mr Navalny – we will work with international partners to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 2, 2020

Отреагировала и бывший премьер-министр страны Тереза Мэй, которая в 2018 году озвучивала обвинения в отравлении Скрипалей в адрес России.

Фото: EPA

"Вызывает глубокую тревогу, что "Новичок " вновь был использован в попытке заставить замолчать критиков российского государства. Применение химического оружия – это незаконно и варварски. Международное сообщество должно обеспечить, чтобы те, кто подрывает нашу основанную на правилах систему, не могли действовать безнаказанно", – написала она в Twitter.

Deeply alarming that Novichok has again been used in an attempt to silence critics of the Russian state.



The use of chemical weapons is illegal and barbaric.



The international community must ensure that those who undermine our rules-based system cannot act with impunity. — Theresa May (@theresa_may) September 2, 2020

НАТО

На заявление Германии отреагировал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Германия объявила, что Алексей Навальный стал жертвой атаки с "Новичком". Я категорически осуждаю использование нервно-паралитического агента военного класса, что делает еще более необходимым проведение Россией полного и прозрачного расследования. Мы проконсультируемся с Германией и всеми союзниками по НАТО относительно последствий", – написал он в Twitter.

Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We’ll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020

США

Президент США Дональд Трамп пока не высказывался по поводу отравления Навального агентом класса "Новичок", в чем его уже успел упрекнуть бывший вице-президент Джозеф Байден, которого называют главным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах.

"Он еще не осудил нападение на Навального. Его молчание – соучастие", – заявил Байден.

Сам кандидат в президенты США резко отреагировал на инцидент.

"Кремль снова использовал излюбленное оружие – агент из класса химикатов "Новичок", – чтобы заставить замолчать политического оппонента. Способ нападения не оставляет сомнений в том, где лежит ответственность – российское государство. Это возмутительное и наглое покушение на жизнь господина Навального – лишь последний инцидент в долгой истории убийств и отравлений диссидентов, журналистов-расследователей, активистов борьбы с коррупцией и лидеров оппозиции при путинском режиме. Это признак того, что российский режим настолько параноидален, что не желает терпеть никакой критики или несогласия", – сказал он.

Фото: EPA

Совет национальной безопасности США опубликовал в Twitter заявление спикера ведомства Джона Уллета по поводу отравления Навального.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены опубликованными результатами. Отравление Алексея Навального совершенно предосудительно. В прошлом Россия использовала нервно-паралитическое средство "Новичок". Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности тех, кто находится в России, где бы ни приводились доказательства, и ограничить финансирование их злонамеренных действий. Российский народ имеет право выражать свои взгляды мирно, не опасаясь возмездия любого рода, и уж тем более не с применением химических агентов", – говорится в заявлении.

Скриншот: NSC / Twitter

Франция

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан выпустил коммюнике, в котором также осудил отравление Навального.

"Я хочу самым решительным образом осудить возмутительное и безответственное использование такого вещества. В очередной раз нарушается принцип запрета на применение любого химического оружия", – заявил Ле Дриан.

Он подчеркнул, что российские власти должны установить обстоятельства, при которых применение такого вещества в отношении Навального стало возможным.

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"Ввиду политического статуса Навального в России совершенное в отношении него агрессивное посягательство вызывает серьезные вопросы. На власти России возлагается ответственность предоставить на них ответы. Франция поддерживает тесную связь с властями Германии и со своими партнерами в целях координации действий по реагированию на это событие в соответствующих организациях, в частности в рамках Организации по запрещению химического оружия", – добавил он.





Украина

Министерство иностранных дел Украины осудило инцидент и заявило, что РФ могут остановить только санкции и твердое осуждение цивилизованного мира.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком. Только единодушное решительная позиция и твердый осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", – заявили в ведомстве.

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Бывший министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин в ситуации с отравлением Навального "попал в цугцванг".

"Или он найдет виновных в отравлении Навального с участием международных экспертов, которым можно доверять, или получит наказание, причем все будет происходить быстро. Немецкие врачи не ошибаются, если они говорят "новичок", то это именно "новичок", а он "на дороге не валяется". Никто не верит, что ФСБ и другие спецслужбы не следят за Навальным в режиме реального времени, то есть каждую секунду. В Москве даже шутят, что рядом с Навальным безопаснее жить, вокруг много "контролирующих". И кто поверит, что невозможно раскрыть преступление такого масштаба в России, которая фактически находится под тотальным контролем спецслужб. "Новичок", к сожалению, совсем перестает быть "новичком", – написал экс-министр.





Литва

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что был шокирован, узнав, что Навальный был отравлен веществом из класса "Новичок".

"Вы не сможете купить его в аптеке. За этим стоит российская власть... Ответственные за такое циничное преступление должны понести наказание. Не так уж и много "красных линий" остались не перейденными", – подчеркнул министр.

Shocking to hear the news thatopposition leader @navalny was poisoned w chemical nerve agent Novichok. You can’t buy this in drug store. Russian authorities stand behind this. Those responsible for such a cynical crime must face consequences. Not too many lines remain uncrossed — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 2, 2020

Отреагировал и президент страны Гитанас Науседа.

"Страшно узнать, что лидер российской политической оппозиции Навальный был отравлен "Новичком". Агент типа "Новичок" нельзя купить в торговом центре. Я призываю к тщательному и объективному расследованию этого дела. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – написал он в Twitter.

It is appalling to learn that #Russian political opposition leader #Navalny was poisoned with #Novichok. One cannot buy Novichok type agent in a shopping center. I call on thorough & objective investigation into this case. Culprits must be brought to justice. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 2, 2020

Канада

"Канада глубоко обеспокоена новыми сообщениями экспертов из Германии, которые пришли к выводу, что Алексей Навальный, видный политический оппозиционный деятель в России, был отравлен нервно-паралитическим агентом группы "Новичок", подобным тому, которое использовалось при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в марте 2018 года. Мы решительно осуждаем это возмутительное нападение. Российские власти должны объяснить, что произошло, чтобы виновные могли быть привлечены к ответственности без промедления. Применение химического оружия отвратительно и неприемлемо", – говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

Фото: EPA

Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко не выступал с осуждением инцидента и наоборот утверждает, что отравления Навального не было. В разговоре с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября Лукашенко заявил о "перехваченном разговоре" якобы Польши с Германией.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у Запада новая фишка появилась. Опять "Новичок", опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель, мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка... И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – заявил Лукашенко.

Фото: president.gov.by

По его словам, группа специалистов якобы подготовила для Меркель и ее администрации "факты, может быть, и заявление, которое она сделала".

"Сделали они это – цитата: "Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси"... Полностью все материалы сегодня-завтра будут у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались, кому это надо. Еще одна цитата: "Тем более, в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России". То есть они знают, что в России выборы, и надо перед этими выборами какую-то подсунуть пакость. Мы думаем, что еще что-то придумают. Вот их стиль. Вот их лицо", – сказал президент Беларуси.





Состояние Навального

Сейчас Навальный продолжает лечение в немецкой клинике "Шарите". 2 сентября медучреждение выпустило релиз о состоянии его здоровья – он остается в тяжелом состоянии.

"Алексей Навальный до сих пор находится на лечении в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Следует ожидать более длительного течения болезни. Не исключены долгосрочные последствия тяжелого отравления", – сообщили в клинике.