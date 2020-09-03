Решения по Навальному мог принимать только Путин. Теперь в Рейхе невозможна никакая оппозиция, даже полусистемная

Теперь пытаются вбрасывать версию, что Навального, конечно, отравили, но без ведома Путина, что это была самодеятельность. Версия до анекдота неправдоподобная (не менее, чем рассказ, что его отравили в Германии).

Как выглядит самодеятельность – мы видели на примере убийства Немцова: киллер с пистолетом, скандал, шумные аресты и суд над убийцами. Но спецслужбист с "Новичком" – это совершенно не то же, что чеченец с пистолетом, это другой уровень.

И даже не в этом дело, а в том, что Навальный совершенно несомненно составлял "номенклатуру" лично Путина и решения по нему могли приниматься только самим Путиным. В любом другом случае его давно сожрали бы с потрохами многочисленные обиженные им грансеньоры, даже без "самого" Золотова.

Очевидно, под влиянием белорусских событий и по итогам обнуления Путин решил, что игру надо кончать. Рейх кристаллизуется, теперь в нем невозможна никакая оппозиция, даже полусистемная.

Источник: Павел Шехтман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора