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Кулеба: Предварительная дата встречи советников лидеров "Нормандской четверки" известна

Встреча советников лидеров нормандского формата и министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России может состояться до конца сентября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Сразу после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" должны встретиться министры
Кулеба: Сразу после встречи советников лидеров "Нормандской четверки" должны встретиться министры
Фото: EPA

Встреча лидеров государств "Нормандской четверки" может состояться до конца сентября, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода" 4 сентября.

"На этот месяц очень много запланировано. Работа трехсторонней контактной группы, встреча советников лидеров нормандского формата и встреча министров иностранных дел. Верим и работаем над тем, чтобы где-то под конец сентября успели и лидеры встретиться", – заявил Кулеба.

По его словам, предварительная дата встречи советников лидеров "Нормандской четверки" известна, но он ее не разглашает.

Кулеба отметил, что сразу после этой встречи должны встретиться министры Украины, Германии, Франции и России, а по результатам их переговоров – лидеры стран.

Встреча в нормандском форме должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины отверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой представителя Франции. Глава ОП Андрей Ермак высказал мнение, что переговоры советников пройдут до 10 сентября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, война на Донбассе
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