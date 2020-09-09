В Сирии коронавирусом заразилось более 200 сотрудников ООН – СМИ

В Сирии коронавирусом заразилось более 200 сотрудников ООН, которые приехали туда в рамках программы борьбы с эпидемией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из ООН.
Агентство пишет, что часть инфицированных была госпитализирована, три человека эвакуированы по медицинским показаниям.
По словам социальных работников и медиков, реальное количество случаев инфицирования среди сотрудников ООН и других организаций, оказывающих гуманитарную помощь в Сирии, значительно выше.
Координатор гуманитарной помощи в Сирии Имран Риза ранее сообщил, что ООН заканчивает обустройство медучреждения для лечения пациентов с COVID-19.
По словам Ризы, эпидемиологическая ситуация в целом по стране сложная. Число случаев заражения выросло почти в 10 раз за прошедшие два месяца.
Местные медики и спасатели скептически относятся к официальным данным, по их словам власти занижают статистику. Последние, в свою очередь, это отрицают, но признают, что тестирования в стране проводится в ограниченном количестве.
Независимые медики и гуманитарные работники говорят, что за последние недели в Сирии умерли десятки врачей и медицинских сотрудников.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 7 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 млн человек, умерли 882 тыс., выздоровело 18 млн. В Сирии официально 3,2 тыс. заболевших и 134 умерших от COVID-19.