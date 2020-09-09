В Сирии коронавирусом заразилось более 200 сотрудников ООН – СМИ

В Сирии число случаев заражения коронавирусом выросло почти в 10 раз за прошедшие два месяца. Инфицированы сотрудники ООН и других гуманитарных организаций, которые находятся в стране для оказания помощи в борьбе с эпидемией, сообщает Reuters.

В Сирии коронавирусом заразилось более 200 сотрудников ООН, которые приехали туда в рамках программы борьбы с эпидемией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников из ООН.

Агентство пишет, что часть инфицированных была госпитализирована, три человека эвакуированы по медицинским показаниям.

По словам социальных работников и медиков, реальное количество случаев инфицирования среди сотрудников ООН и других организаций, оказывающих гуманитарную помощь в Сирии, значительно выше.

Координатор гуманитарной помощи в Сирии Имран Риза ранее сообщил, что ООН заканчивает обустройство медучреждения для лечения пациентов с COVID-19.

По словам Ризы, эпидемиологическая ситуация в целом по стране сложная. Число случаев заражения выросло почти в 10 раз за прошедшие два месяца.

Местные медики и спасатели скептически относятся к официальным данным, по их словам власти занижают статистику. Последние, в свою очередь, это отрицают, но признают, что тестирования в стране проводится в ограниченном количестве.

Независимые медики и гуманитарные работники говорят, что за последние недели в Сирии умерли десятки врачей и медицинских сотрудников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 7 сентября коронавирусом в мире заразилось 27 млн человек, умерли 882 тыс., выздоровело 18 млн. В Сирии официально 3,2 тыс. заболевших и 134 умерших от COVID-19.