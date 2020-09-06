Эпидемиолог: К ноябрю в Украине возникнет ситуация, как в Италии, – медики будут из трех пациентов с COVID-19 выбирать одного

Из-за того, что украинцы не доверяют власти и не до конца понимают опасность коронавируса, возникают коллективные вспышки; скоро это приведет к ситуации, когда медики будут вынуждены лечить только тех пациентов с COVID-19, у которых больше шансов выжить, предостерегает руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

При наплыве больных медики вынуждены будут выбирать пациентов, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить их, предупредил эпидемиолог Фото: depositphotos.com

Через два месяца в Украине возникнет критическая ситуация с наплывом больных COVID-19. Об этом в интервью "Главкому" сказал кандидат медицинских наук, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин.

"Не хочу пугать, но просто как инфекционист понимаю: в конце октября – начале ноября мы получим точно такую же ситуацию, как была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных и медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", – заявил он.

Основные предпосылки для кризиса – недоверие украинцев центральной власти и большой риск массовых заражений, считает Александрин.

"По моим наблюдениям, сейчас огромная проблема – внутренне коллективные вспышки. Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех позаражал, а через несколько дней получил лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка", – пояснил эпидемиолог.

По его словам, правительство должно постоянно вести диалог с населением, объясняя опасности коронавируса, а не ограничиваться сухим ежесуточным отчетом о количестве больных и умерших.

"Нужно объяснять логику ограничений. К примеру, какого черта нужно одевать маску в закрытых помещениях, таких как супермаркеты; для чего нужно сохранять полутораметровую дистанцию; зачем качественно намыливать руки в течение 20 секунд и вытирать их одноразовым полотенцем. К слову, также необходимо разъяснять эпидемиологические особенности COVID-19: жизнь показала, что основные эпидемические представления с этим вирусом не срабатывают. Например, общество ожидало, что летом произойдет снижение количества больных, как это бывает с гриппом, но этого не случилось", – добавил Александрин.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрировано 135 894 случая COVID-19, 2846 человек умерли, 62 227 пациентов уже выздоровели.