Минздрав Украины составил новый алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19. Инфографика
6 сентября Министерство здравоохранения Украины обнародовало в Facebook новый пошаговый механизм оказания помощи в случае подозрения на заражение коронавирусом. Ранее украинцам советовали самостоятельно сдавать тесты на коронавирус после консультации с семейным врачом. Сейчас предполагается, что для отбора образцов будет приезжать мобильная бригада.
Министерство здравоохранения Украины 25 февраля обнародовало на своем сайте видеоматериалы об алгоритме действий граждан и врачей в случае подозрения на инфицирование коронавирусом SARS-CoV-2. Два мультипликационных фильма рассказывают о том, что такое коронавирус и как от него защититься. Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией в Украине не зафиксировано, но украинская система здравоохранения готова к вспышке, заявлял 24 февраля замглавы Минздрава Виктор Ляшко.→
По состоянию на 7 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 138 068 (+2174), 2877 из них умерли (+31), 62 606 выздоровели (+379). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (15 276), Львовской (15 881) и Черновицкой (11 272) областях. "ГОРДОН" отметил на карте все случаи инфицирования.→
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