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Минздрав Украины составил новый алгоритм действий в случае подозрения на COVID-19. Инфографика

6 сентября Министерство здравоохранения Украины обнародовало в Facebook новый пошаговый механизм оказания помощи в случае подозрения на заражение коронавирусом. Ранее украинцам советовали самостоятельно сдавать тесты на коронавирус после консультации с семейным врачом. Сейчас предполагается, что для отбора образцов будет приезжать мобильная бригада.
 
| 6 сентября, 2020 17.37 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Министерство здравоохранения, врачи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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