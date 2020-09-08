Главный раввин Украины призвал хасидов в Умани немедленно пройти тестирование на коронавирус

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман призвал хасидов, которые прибыли в Умань на празднование еврейского Нового года Рош а-Шана, внимательно отнестись к своему здоровью и здоровью окружающих и пройти тестирование на COVID-19.

Главный раввин Украины призвал хасидов, прибывающих в Умань, не подвергать опасности себя и окружающих из-за COVID-19 Фото: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України / Facebook

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с участием главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, городского головы Умани Александра Цебрия, представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики Украины по вопросу безопасности во время празднования в Умани еврейского Нового года Рош а-Шана.

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

Он призвал всех хасидов, которые прибыли в Умань, немедленно пройти тестирование на коронавирус.

"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению здоровья и жизни человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованиями Министерства здравоохранения и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих!" – написал он.