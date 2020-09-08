Главный раввин Украины призвал хасидов в Умани немедленно пройти тестирование на коронавирус

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с участием главы Нацполиции Украины Игоря Клименко, городского головы Умани Александра Цебрия, представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики Украины по вопросу безопасности во время празднования в Умани еврейского Нового года Рош а-Шана.
Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.
Он призвал всех хасидов, которые прибыли в Умань, немедленно пройти тестирование на коронавирус.
"Наша святая Тора обязывает нас очень внимательно относиться к сохранению здоровья и жизни человека! Поэтому я призываю всех вас не пренебрегать Святым Писанием и требованиями Министерства здравоохранения и немедленно пройти ПЦР-тест ради безопасности вашего здоровья и здоровья окружающих!" – написал он.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умань прибыло более 30 тыс. паломников.
В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.
С 29 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения не коснутся тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение принято единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина Украины было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.
За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.
Со 2 сентября полиция в Умани перешла на усиленный вариант несения службы. Также в город прибыли представители Нацполиции и Минздрава Украины. На время паломничества в городе установят карантинные пункты и разработают единые карантинные правила.
Ожидается, что в сентябре 2020-го Умань для празднования Рош а-Шана посетят около 3 тыс. паломников.